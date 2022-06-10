Генетические мутации, которые снизили выработку стрессового гормона кортизола, стали фактором, который помог одомашнить собак. К такому выводу пришли японские учёные в результате проведённых тестов. О результатах исследования пишет издание Scientific Reports.

В ходе тестов исследователи искали закономерности в поведении различных пород собак. Каждому из 624 животных предстояло решить два задания. В первом, используя сигналы экспериментаторов как подсказки (пристальный взгляд, указания, постукивания), собакам нужно было определить, под какой из двух мисок спрятана еда. Во втором – самостоятельно открыть контейнер с лакомством.

Оказалось, что так называемые “молодые” породы (хаски, акита и другие), то есть те, которые генетически были близки к волкам, а не к домашним собакам, меньше других обращали внимание на поведение экспериментаторов и старались решить задачи собственными усилиями.

Затем учёные провели анализ генома. Как оказалось, у собак, которые чаще пользовались “подсказками человека”, в генах MC2R были обнаружены мутации, которые снижали выработку кортизола. По мнению учёных, такие мутации в своё время могли снизить страх собак перед людьми, что впоследствии помогло их одомашнить.