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Исследователи Массачусетского технологического института создали уникальную роботизированную руку. Она способна отыскать любой предмет, который не находится в зоне ее видимости. Подробности о своей разработке ученые опубликовали на официальном сайте университета.

Чтобы найти предмет, робот проводит сканирование, затем создает 3D-модель окружающей среды. Кроме того, устройство использует в работе радиочастотную антенну. Радиоволны могут проходить через твердые поверхности, именно поэтому устройство может видеть предметы, которые лежат под другими объектами.

После этого система комбинирует радиочастотные сигналы и визуальную информацию для осуществления поиска вероятного местоположения предметов под землей или другими предметами. Затем робот-сыщик начинает рассчитывать самый эффективный способ удаления мешающих для извлечения цели объектов.

Ученые уверены, что робот может быть полезен не только для поиска пропавших вещей, но и для работы на складах.

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