Инженеры из Университета Наварры создали акустический левитатор, который позволяет собирать мелкие объекты. Информацию об этом опубликовали на официальном сайте Университета.

Еще в середине XX века учеными был открыт феномен акустической левитации. Благодаря ему объект способен стабильно удерживаться в воздухе за счет воздействия акустической волны.

Этот феномен лег в основу разработки. Ученые решили сделать аппарат для сборки предметов с помощью левитации. Он может удерживать, как твердые частицы и капли жидкости, так и длинные объекты. Пр этом аппарат способен даже переворачивать их. Аппарат позволяет склеивать сложные конструкции без прикосновения к деталям.

Авторы проекта рассказали подробности функционирования аппарата: «Мы разработали левитатор в сочетании с роботизированной рукой и дозатором жидкости для бесконтактного изготовления сложных объектов. Мы можем манипулировать небольшими хрупкими деталями, а также жидкостями или порошками, что делает изобретение универсальным».