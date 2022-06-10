читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Освобождение Кинбурнской косы позволило российским войскам получить путь по воде к порту Очаков, а также фактически перехватить контроль над Днепро-Бугским лиманом, сообщает ТАСС со ссылкой на военные источники.

Отмечается, что Очаков находился под защитой остатков украинского флота – среднего десантного корабля «Юрий Олефиренко» и противолодочного судна «Винница». Одно из этих плавсредств пришлось отправить на дно, а второе добровольно вышло из боя, так как экипаж не захотел иди на прямое столкновение с российскими ВС,

Напомним, что ранее портал «Свободная пресса» сообщил, что Кинбурнская коса и Очаков вполне могут стать ключом к освобождению Одессы и Николаева, где расположены крупнейшие украинские порты.

Вам может понравиться

Пушков прокомментировал объявление ЧС в США

Негативно влияют на обстановку в США собственные просчеты Джо Байдена. Такое мнение высказал российский сенатор Алексей Пушков. Подробности сообщает “Московский комсомолец”. В своем Telegram-канале политик написал: «Ситуация в США значительно

В Сети появились фото чудовищных последствий мощного обстрела Стаханова в ЛНР

Рано утром 9 июня украинские боевики обстреляли город Стаханов, подконтрольный ЛНР. Портал «Русская весна» сообщил, что удары наносились из Бахмута, который до «декоммунизации» назывался Артемовском. Киев использовал РСЗО и выпустил

На счета российского подразделения Google наложили новый арест

Арест счетов на 500 миллионов рублей – такова обеспечительная мера, которую применили в отношении российского филиала американской корпорации Google. Как сообщает ТАСС, арест был наложен по иску государственной телекомпании ВГТРК
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |