Освобождение Кинбурнской косы позволило российским войскам получить путь по воде к порту Очаков, а также фактически перехватить контроль над Днепро-Бугским лиманом, сообщает ТАСС со ссылкой на военные источники.

Отмечается, что Очаков находился под защитой остатков украинского флота – среднего десантного корабля «Юрий Олефиренко» и противолодочного судна «Винница». Одно из этих плавсредств пришлось отправить на дно, а второе добровольно вышло из боя, так как экипаж не захотел иди на прямое столкновение с российскими ВС,

Напомним, что ранее портал «Свободная пресса» сообщил, что Кинбурнская коса и Очаков вполне могут стать ключом к освобождению Одессы и Николаева, где расположены крупнейшие украинские порты.