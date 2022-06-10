Издание «Свободная пресса» приводит заголовки западных СМИ, которые вовсю твердят о поражении украинской армии на Донбассе. Журналисты уверены, что совсем скоро в них появятся сообщения об освобождении острова Первомайский, Кинбурнской косы и Очакова.

После установления контроля над Очаковом и Кинбурнской косой в руках ВС РФ окажется ключ от Одессы и Николаева. Это наиболее крупные порты на Украине, освобождение которых практически полностью отрежет страну от Черного моря.

Благодаря этому можно будет забыть о какой-либо угрозе для Крыма. Но это не единственный плюс. Кроме того, Украина останется без выходов к морю, что нанесет серьезный удар по ее экономике, а также разрушит логистические цепочки для поставок оружия. Поэтому Киев уже не сможет рассчитывать на реванш.