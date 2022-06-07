В России ведётся подготовка к “ликвидации цифрового неравенства” между регионами, то есть обеспечению доступа в Интернет из любой точки страны. На это нацелен проект Роскосмоса “Сфера”, анонсированный ещё в 2018 году. В апреле 2022 года правительство страны одобрило проект, “Сфера” будет состоять из 162 космических аппаратов. Соответствующее сообщение распространил Роскосмос.

По данным госкорпорации, сейчас лишь треть территории России покрыто сотовой связью, которая обеспечивает выход во Всемирную сеть. Исправлять ситуацию планируют до 2025 года. До этого времени должны быть запущены спутники для обеспечения широкополосного доступа в Интернет.

Предполагается, что первый аппарат “Сферы” отправится на околоземную орбиту уже в октябре этого года. В общей сложности реализация всего проекта обойдётся в 180 миллиардов рублей.

Четыре года назад, когда проект “Сфера” только представляли, планировалось запустить в космос 542 аппарата. По первоначальным планам, развёртывание “Сферы” должно было происходить с 2024 по 2028 годы.