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Карачаевск, 2 июня. Героя России, летчика-аса генерал-майора Канамата Боташева похоронили на родине.

Прощание состоялось в Карачаевске, где вертолет с Боташевым встретил лично глава республики Темрезов. На центральной площади города при большом скоплении людей была совершена заупокойная молитва, выступили официальные лица.

Заместитель Главнокомандующего Воздушно-космическими силами по военно-политической работе генерал-лейтенант Александр Максимцев раскрыл подробности героической гибели Боташева:

«В суровый час испытаний Канамат Хусеевич, как настоящий офицер, патриот и защитник Отечества, не смог остаться в стороне и принял решение использовать свой накопленный боевой опыт и летное мастерство во имя освобождения от националистов населения Украины. Он до конца выполнил свой воинский долг, отдав жизнь за мир и спокойствие жителей Донбасса».

Боташев погиб во время выполнения боевого задания. Летчик получил информацию о том, что одна из штурмовых групп попала в окружение бандеровцев. Несмотря на то, что в районе работала мощная система ПВО, Боташев принял решение поддержать бойцов. Он дал наземным силам возможность вырваться из кольца, но сам был сбит ударом зенитной ракеты.

Сотни людей пришли проститься с героически погибшим летчиком Канаматом Боташевым

За проявленную доблесть Боташеву было присвоено звание Героя России посмертно.

Сотни людей пришли проститься с героически погибшим летчиком Канаматом Боташевым

Проститься с летчиком пришли родственники, друзья, сослуживцы и соотечественники.

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