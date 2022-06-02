Сотни людей пришли проститься с героически погибшим летчиком Канаматом Боташевым

Карачаевск, 2 июня. Героя России, летчика-аса генерал-майора Канамата Боташева похоронили на родине.

Прощание состоялось в Карачаевске, где вертолет с Боташевым встретил лично глава республики Темрезов. На центральной площади города при большом скоплении людей была совершена заупокойная молитва, выступили официальные лица.

Заместитель Главнокомандующего Воздушно-космическими силами по военно-политической работе генерал-лейтенант Александр Максимцев раскрыл подробности героической гибели Боташева:

«В суровый час испытаний Канамат Хусеевич, как настоящий офицер, патриот и защитник Отечества, не смог остаться в стороне и принял решение использовать свой накопленный боевой опыт и летное мастерство во имя освобождения от националистов населения Украины. Он до конца выполнил свой воинский долг, отдав жизнь за мир и спокойствие жителей Донбасса».

Боташев погиб во время выполнения боевого задания. Летчик получил информацию о том, что одна из штурмовых групп попала в окружение бандеровцев. Несмотря на то, что в районе работала мощная система ПВО, Боташев принял решение поддержать бойцов. Он дал наземным силам возможность вырваться из кольца, но сам был сбит ударом зенитной ракеты.

За проявленную доблесть Боташеву было присвоено звание Героя России посмертно.

Проститься с летчиком пришли родственники, друзья, сослуживцы и соотечественники.