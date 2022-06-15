Смольный предпочитает не замечать жалобы петербуржцев на закупленные автобусы

Жители Петербурга третий месяц подряд пишут обращения и претензии в Комтранс о неудобствах новых автобусов, но чиновники упорно игнорируют все жалобы.

По словам петербуржцев, в салонах не работают кондиционеры, возникают проблемы с оплатой проезда. Также горожане недовольны отменой маршруток и нелогичными новыми маршрутами городского транспорта, из-за которых приходится добираться до места назначения с несколькими пересадками.

В официальном сообществе Комтрансаво «ВКонтакте» горожане оставили критические замечания в адрес чиновников и губернатора Александра Беглова.

Особенно горожан возмущает неработающее платежное оборудование, к тому же на нем не предусмотрена активация средств на проездных «Подорожник» и «Единая карта петербуржца».

Суть претензий населения сводится к тому, что за 2,5 месяца чиновники так и не удосужились исправить все недочеты, о которых сообщали горожане.

Появились факты, что новые автобусы, закупленные в рамках транспортной реформы, стали воспламеняться, произошло уже несколько таких инцидентов с возгоранием и задымлением в салонах. К тому же водители автобусов часто стали попадать в ДТП. Все эти новшества изрядно беспокоят петербуржцев.