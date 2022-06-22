Долгожданный перелом в спецоперации ВС РФ на Украине уже произошел, уверен военный эксперт Константин Сивков. Так он прокомментировал рассказы американских наемников о двухчасовых перестрелках между подразделениями ВСУ.

Аналитик пояснил, что наемники ехали на «сафари», но оказалось, что все гораздо сложнее и опаснее. 35 процентов иностранных боевиков уже ликвидировано. Причем они погибают от «дружественного огня», который становится весьма распространенным явлением.

Происходит это от отсутствия координации между различными родами войск, а также грамотного командования. Подавляющее большинство офицеров либо ликвидированы, либо просто сбежали с поля боя куда глаза глядят. Управлять подразделениями украинских войск некому, поэтому очень часто они обстреливают своих же сослуживцев или иностранных наемников, не понимая общей ситуации.

Кроме того, военнослужащие ВСУ все чаще вступают в конфликты с националистическими батальонами, так как понимают, что из-за “упоротых” нацистов потери постоянно растут.