Американский наемник, воюющий на стороне Украины, рассказал о “цирке уродов”, в котором ему пришлось принять участие. ВСУ два часа вели бой со своим же спецназом. Подробности передает “Царьград”.

Публикацию переписки с американским наемником представил репортер Сет Харп. Военнослужащий рассказал, что украинские солдаты вели огонь два часа в своих же. Наемник очень эмоционально отреагировал на происходящее. Он назвал это “дурдомом”, в котором люди получают ранения и гибнут впустую.

Американец признался, что иностранные наемники также гибнут не только от рук российских военных, но и от действий украинских сил. Недавно стало известно, что британский снайпер перепутал украинский БТР с российским и уничтожил его. Американец отметил, что все это происходит из-за плохой координации действий, неумение украинских новобранцев обращаться с оружием.