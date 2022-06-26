Сибиряки из группировки войск РФ «Отважные» продолжают успешно громить противника под Лисичанском и собирать богатый урожай трофейного оружия. Они захватили опорный пункт националистических сил ВСУ рядом с городом, сообщил портал «Русская весна».

После вытеснения из укрепрайона украинских боевиков «Отважные» захватили в качестве трофеев уже привычные гранатометы NLAW и ПТРК Javelin, боезаряды к ним и гранаты, а также комплексы спутниковой связи Starlink.

Кроме того, на этот раз «Отважным» попался весьма интересный трофей – “секретное оружие” украинской армии под названием «Бобрик». Оно якобы должно принести Киеву победу, рассказали военные корреспонденты.

Напомним, что в субботу союзные силы РФ и ЛНР вошли в Лисичанск и установили контроль над шахтой и промышленным предприятием города.