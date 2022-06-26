Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Сибиряки из группировки войск РФ «Отважные» продолжают успешно громить противника под Лисичанском и собирать богатый урожай трофейного оружия. Они захватили опорный пункт националистических сил ВСУ рядом с городом, сообщил портал «Русская весна».

После вытеснения из укрепрайона украинских боевиков «Отважные» захватили в качестве трофеев уже привычные гранатометы NLAW и ПТРК Javelin, боезаряды к ним и гранаты, а также комплексы спутниковой связи Starlink.

Кроме того, на этот раз «Отважным» попался весьма интересный трофей – “секретное оружие” украинской армии под названием «Бобрик». Оно якобы должно принести Киеву победу, рассказали военные корреспонденты.

Напомним, что в субботу союзные силы РФ и ЛНР вошли в Лисичанск и установили контроль над шахтой и промышленным предприятием города.

Вам может понравиться

В Кремле отреагировали на опасения ФРГ по поводу прекращения поставок российского газа

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал опасения Берлина о возможной остановке поставок газа из-за ежегодного технического обслуживания трубопровода «Северный поток». Подробности передает издание “Известия“. В ходе выступления на брифинге Песков

Пленные ВСУ из котла под Лисичанском заявляют, что рыли окопы, а не стреляли

Под Лисичанском в плен ВС РФ попало очередное подразделение украинских войск. Портал «Военное обозрение» опубликовал видеозапись допроса с боевиками. На кадрах ролика видно, как украинские военные лежат на земле, а

Министр обороны Украины Резников считает не до конца решенным вопрос о поставках западного оружия

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что вопрос поставок западного оружия в страну все еще решен не окончательно. Теперь Киев хочет получить современные истребители и танки. Глава Минобороны отметил, что
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |