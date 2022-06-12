читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Смольный планирует подписать контракт на строительство яхт-клуба на территории промзоны «Горская» с компанией, которую возглавляет зять губернатора Петербурга Павел Белов.

В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2022) власти Санкт-Петербурга намерены подписать контракт с ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург», о чем сообщила «Фонтанка». Компания займется строительством туристического кластера в «Горской». СМИ при этом сочли сделку сомнительной, поскольку упомянутая дочерняя компания «Газпрома» находится под управлением зятя Александра Беглова — Павла Белова.

Таким образом «Газпром» займется освоением промзоны и отстроит там яхтенный порт с многофункциональным развлекательным центром, общественно-деловым пространством, апарт-отелем и 18 жилых домов, резиденцию, гостиницу, стоянку для лодок и катеров, а также гольф-клуб для «избранных». Однако заключение подобных контрактов послужит тревожным признаком сращивания интересов частников и государства, которое наблюдается в Смольном все чаще.

Вам может понравиться

«Фирма Флоридан» не смогла оспорить решение ФАС о картельном сговоре в Верховном суде РФ

Высший судебный орган по гражданским делам России отказался принимать обращение «Фирмы Флоридан» по оспариванию решения Федеральной антимонопольной службы о картельном сговоре на рынке петербургского социального питания. Сотрудники надзорного органа в

Жители Приморского района против отмены маршруток из-за страха столкнуться с транспортным коллапсом

Транспортная реформа в Петербурге, второй этап которой начался 1 июня, привела к увеличению проблем в городе. Отмена маршруток и их замена на автобусы привела к увеличению интервала движения транспорта, забитым

На площадке Медиагруппы «Патриот» объявили победителя конкурса на лучший проект благоустройства «Горской»

Организаторы конкурса на создание лучшего проекта благоустройства территории «Горская» обсудили итоги мероприятия на площадке Медиагруппы «Патриот». Событие с участием членов жюри, команды-победителя, а также приглашенных экспертов прошло в пятницу, 10
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |