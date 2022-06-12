Смольный планирует подписать контракт на строительство яхт-клуба на территории промзоны «Горская» с компанией, которую возглавляет зять губернатора Петербурга Павел Белов.

В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2022) власти Санкт-Петербурга намерены подписать контракт с ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург», о чем сообщила «Фонтанка». Компания займется строительством туристического кластера в «Горской». СМИ при этом сочли сделку сомнительной, поскольку упомянутая дочерняя компания «Газпрома» находится под управлением зятя Александра Беглова — Павла Белова.

Таким образом «Газпром» займется освоением промзоны и отстроит там яхтенный порт с многофункциональным развлекательным центром, общественно-деловым пространством, апарт-отелем и 18 жилых домов, резиденцию, гостиницу, стоянку для лодок и катеров, а также гольф-клуб для «избранных». Однако заключение подобных контрактов послужит тревожным признаком сращивания интересов частников и государства, которое наблюдается в Смольном все чаще.