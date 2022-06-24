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Группировка ВС РФ «Отважные» захлопнула котел в населенном пункте Горское, где украинские боевики после отчаянного сопротивления понесли крупные потери.

Телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» показал фото и видеозаписи, на кадрах которых можно увидеть, как боевики ВСУ сжигают на кострах своих погибших сослуживцев. У них не было ни времени, ни желания проводить захоронение огромного количества тел, поэтому был найден вот такой изящный, но весьма варварский выход из положения.

Снимки и ролики сделаны в окрестностях поселка Мирная Долина. Замыкая котел, российские военнослужащие вытеснили боевиков из этого населенного пункта.

Напомним, что на Донбассе сейчас разыгрываются основные события спецоперации ВС РФ. Однако многие эксперты уже думают о том, куда российские подразделения двинутся дальше после установления контроля над территориями ЛНР и ДНР.

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