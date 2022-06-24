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Победа ВС РФ на Донбассе уже очевидна и является только вопросом времени. Поэтому эксперты издания «Взгляд» попытались спрогнозировать дальнейшее продвижение российских войск в ходе специальной военной операции на Украине.

Очевидно, что после поражения ВСУ на Донбассе их боеспособность достигнет нуля. Поэтому у российских подразделений имеется несколько вариантов дальнейшего наступления. Один из них – это Николаев и Одесса. Последняя имеет важное историческое и идеологическое значение, а также позволяет достичь двух важных целей – отрезать Украину от Черного моря и заблокировать поставки западных вооружений, а также пробить сухопутный коридор в Приднестровье.

Николаев и Одесса являются приоритетными направлениями, но не стоит забывать и Харьков, вокруг которого боевые действия будут развиваться более интенсивно в любом случае. Еще один вариант – это Кривой Рог с дальнейшим выходом на Запорожье и Днепропетровск.

На Украине совсем недавно прогнозировали, что В РФ вернуться также на Киевское и Черниговское направления. Этот вариант нельзя исключать, так как для окончательной блокировки каналов поставок оружия необходимо устанавливать контроль над всеми без исключения крупными логистическими пунктами.

Пока неизвестно, будет ли наступление сразу на нескольких из перечисленных направлений. Это зависит от численности войск, которая будет выделена для следующего этапа специальной военной операции. Однако можно предположить, что после российской победы на Донбассе ВСУ уже не смогут оказывать столь ожесточенное сопротивление и процесс пойдет еще более эффективно и быстро.

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