Российский путешественник Алексей Кутовой вынуждено провел длительное время в Эквадоре. Турист не мог вылететь из-за санкций. Своими впечатлениями о жителях страны он поделился на платформе “Яндекс.Дзен”.

Алексей Кутовой при наблюдении за коренными жителями Эквадора нашел у них общие черты с русскими. Он отметил, что индейцы кечуа, потомки инков и других индейцев напоминают жителей отдаленных российских деревень и сел. У них такой же образ жизни. Они проживают обособленно, ведут хозяйство, поддерживают тесные родственные связи.

Эквадорцы отличаются традиционной одеждой, прическами, украшениями.

Отдельно российский турист отметил рынок труда в Эквадоре. На низкооплачиваемых должностях там в основном заняты венесуэльцами. Также и в Санкт-Петербурге все дворники и таксисты – выходцы из Средней Азии.