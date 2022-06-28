Россиянка провела отпуск в одном из турецких отелей категории “+18” без детей и рассказала о своих впечатлениях порталу “Тонкости туризма”.

Путевка на двоих обошлась в 129 000 рублей. Россиянка призналась, что путешествие намеренно планировалось без детей. Впечатление об отдыхе у нее остались только положительные. Туристку впечатлил ремонт в отеле, современные и стильные номера.

Самое главное, что удивило и порадовало россиянку, это возможность есть в любое время суток. Для отдыхающих предоставляются постоянные перекусы. Женщина отметила, что можно не переживать о том, что пропустили время обеда или ужина. Рестораны открыты круглосуточно, накрыто всегда. Туристка рассказала, как только заканчивается завтрак, сразу же начинают накрывать на обед.

Но есть и несколько минусов, среди которых отсутствие рядом инфраструктуры. При этом рядом с отелем есть автобусная остановка, с которой можно уехать в любую часть города.