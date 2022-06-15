Российские туристы, отдохнувшие в Абхазии по системе “все включено”, поделились своими впечатлениями. Подробности рассказал портал «Тонкости туризма».

Путешественники высоко оценили систему “все включено” в Абхазии. Они отметили, что это позволяет комфортно отдыхать и питаться в одном месте, избегая “негативных контактов”. Особое внимание туристы уделили близости инфраструктуры к отелю. Рядом находился рынок, кафе, рестораны, сувенирные лавки.

Но очень разочаровались путешественники поведению туристов-“дикарей”, которым разрешали заходить на пляж отеля. По правилам гостиницы, брать полотенца и занимать лежаки могли только постояльцы. Но чужие туристы постоянно возмущались, нарушали правила.

Российские путешественники рассказали: «Табличка с просьбой не занимать лежаки не прокатывает — “дикари” стремятся занять именно первую линию шезлонгов. Я понимаю, пляж не огорожен, но судя по всему, без заборов с нашим туристом никак. Днем на пляже для постояльцев отеля привозят и раздают мороженое. И это очень удивляет и возмущает некоторых людей не из отеля, которым не продали или не дали его».

Отдельное внимание россияне уделили питанию в отеле. Они похвалили богатый выбор блюд, обилие овощей и фруктов.