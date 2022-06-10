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Новое исследование Медицинской школы Университета Эмори в Атланте (США) показывает, что поврежденные после травмы нервы можно восстановить с помощью глубоко замороженной иглы и усовершенствованной визуализации. Об этом сообщает Science Blog. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Пациентам, которые страдают от хронической боли после травматического повреждения, может помочь процедура, получившая название интервенционный крионевролиз. Дж. Дэвид Пролого, доктор медицинских наук, интервенционный радиолог и доцент Медицинской школы Университета Эмори в Атланте, отметил: «Это исследование отвечает на призыв законодателей и специализированных медицинских обществ США разработать альтернативы опиоидам для снятия боли».

Исследователи из Университета Эмори использовали интервенционный крионевролиз под контролем усовершенствованной компьютерной томографии (КТ) для лечения восьми пациентов с хронической болью в нервах, вызванной предыдущей травмой. Процедура включает в себя введение иглы в поврежденные нервы и их замораживание.

«Если нерв подвергается воздействию холода в правильном количестве, в правильном месте в течение нужного периода времени, он регенерирует, заменяя ранее поврежденный нерв здоровым», – пояснил Пролого.

В этом исследовании у пациентов средний период времени, прошедший с момента получения травмы до криогенной лечебной процедуры, составил 9,5 лет. Не было отмечено никаких связанных с процедурой проблем или побочных эффектов, и все пациенты постепенно восстанавливали свое исходное самочувствие, что указывало на заживление целевого нерва. После регенерации болевые симптомы значительно ослабли у шести из восьми пациентов, что привело к снижению боли на 4,6 балла по визуальной аналоговой шкале.

По словам Пролого, компетентность в области интервенционной радиологии, используемая при замораживании нервов, имеет широкий спектр применения при лечении осложненной боли.

«Мы предполагаем использовать эту технику регенерации не только для лечения боли в нервах, вызванной травмой, но и для лечения невралгии половых органов, боли после мастэктомии, послеоперационной боли и многих других состояний, которые исторически лечили с помощью наркотиков», – сообщил Пролого.

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