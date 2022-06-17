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Западное оружие начало поступать Киеву задолго до спецоперации ВС РФ. Это лишь доказывает, что ВСУ намеревались не только начать полномасштабное наступление на ДНР и ЛНР, но и готовили нападение на Крым, заявил публицист и писатель Николай Стариков.

Так он прокомментировал недавнее интервью министра обороны Украины Алексея Резникова, в котором тот рассказал о новых видах вооружения, поставляемых Западом, а также сообщил о желании обсудить с партнерами «возвращение Крыма». По словам Старикова, глава ведомства имеет в виду совсем не дипломатический путь, а попытку силового захвата полуострова.

Публицист пояснил, что Киев 8 лет готовил нападение на Донбасс и Крым. Многочисленные документы, которые находят военнослужащие ВС РФ, это подтверждают. Наступательная операция была назначена на 8 марта текущего года, но Россия опередила Украину.

“Они не отказываются от этих планов. И готовы вернуться к вооружённому нападению на Крым при первой возможности. Наша задача — сделать так, чтобы не стало этой возможности и не стало самого нынешнего киевского режима», – цитирует Старикова издание «Московский комсомолец».

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