Немецкий журналист издания Der Tagesspiegel предположил, что президент Украины Зеленский окончательно утратил связь с реальностью. Его заявления о «возвращении Крыма» выглядят неадекватно, считает автор публикации.

Он напомнил, что в настоящий момент самые боеспособные подразделения на Донбассе постоянно отступают, не имея ни единого шанса перейти в контратаку. Европа же не очень охотно помогает Киеву, ожидая только одного – возобновления переговорного процесса между Украиной и Россией, который позволит ей избежать необходимости принимать сложные решения.

Автор публикации, перевод которой представил сайт РИА Новости, напомнил, что Зеленский говорил не только о Крымском полуострове, но и о Донбассе, о частях Запорожской, Харьковской и Херсонской областей, которые уже освобождены российскими войсками. Но «вернуть» их под контроль Киева и «установить украинские флаги», уже вряд ли получится.

Так же считает и глава Крыма Сергей Аксенов. Он назвал подобные высказывания Владимира Зеленского «кривлянием», а также отметил, что киевскому режиму безумно хочется продолжать геноцид населения даже вопреки здравому смыслу.