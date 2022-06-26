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Никто особо и не сомневался в том, что на Украине находятся сотрудники ЦРУ и военнослужащие американского спецназа, заявил профессор «Высшей школы экономики» Владимир Батюк. Так он прокомментировал соответствующую статью в издании New York Times.

По словам эксперта, американская газета раскрыла «секрет Полишинеля», не сообщив абсолютно ничего нового. В России давно было известно, что спецназовцы ВС США находятся на Украине.

«Было бы странно, если бы их там не было», – цитрирует Батюка РИА Новости.

Он отметил, что американские спецназовцы работают «в поле», подтверждая ту информацию, которую ЦРУ получает с помощью спутников, радиоперехватов и других методов разведки.

Также профессор резонно поинтересовался, имеет ли смысл на фоне всего этого считать Украину независимым государством.

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