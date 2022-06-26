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Американское издание New York Times опровергло информацию об отсутствии военнослужащих ВС США на территории Украины. Журналисты признали, что хотя Вашингтон перед самой спецоперацией действительно вывел своих инструкторов из страны, позже они вернулись обратно.

Так, именно на Украине ранее базировалась 10-я группа армейского спецназа США. Она была переброшена из западных регионов страны на территорию Германии и сейчас занимается поставками оружия. Не исключено, что некоторые бойцы также находятся в зоне боевых действий, отмечают американские журналисты.

В Киеве же находятся сотрудники Центрального разведывательного управления, о чем российская сторона отлично знает. Они предоставляют ВСУ разведывательные данные и не особо скрывают своего присутствия на территории страны.

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