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В Сети появились фоторендеры, подготовленные независимыми дизайнерами портала naavtotrasse.ru. На них представлен новый седан Москвич-2141 2022-2023 модельного года, построенный на платформе китайского JAC J7. Такая модель уже есть в России. Приобрести ее можно по цене от 1,33 млн рублей.

Авторы фоторендеров отметили, что новая модель могла бы успешно конкурировать с Hyundai Sonata и Kia K5. У автомобиля был бы оригинальный дизайн, стильная светодиодная оптика, массивная решетка радиатора, удлиненный капот.

«Москвич»-2141 2022-2023 годов выпуска может быть оснащен 1,5-литровым турбомотором мощностью 136 или 150 л.с. Привод у модели предусмотрен передний. Авторы изображения отмечают, что в качестве трансмиссии может быть использована механическая коробка передач или вариатор.

Напомним, что фоторендеры создаются независимыми дизайнерами-художниками. Они не относятся к реальным планам автомобильных заводов-производителей.

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