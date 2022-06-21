В середине июня Microsoft запретила пользователям из России скачивать операционные системы Windows 10 и 11 с сайта компании. Однако официальных комментариев о причинах такого запрета пока от американской корпорации не было. Между тем в техподдержке Microsoft заявляют о неком “правительственном предписании”.

Об этом сообщает ” Коммерсантъ FM” со ссылкой на своего редактора Марка Протасевича. Ранее он связался с технической поддержкой Microsoft в США и попросил объяснить, почему не может скачать ISO-образы операционных систем, находясь в России. Специалист техподдержки ответил, что существует правительственное предписание, из-за которого доступ к установочным файлами из России и Белоруссии невозможен.

Но о каком именно предписании идёт речь, пока неясно. В санкционных документах США такой запрет никак не отображён, сообщил Протасевич.

Специалисты уже предрекают, что из-за запрета Microsoft скачивать свои продукты, у россиян могут возникнуть проблемы с компьютерами, на которых установлена операционная система Windows. По словам экспертов, если систему не обновлять долгое время, то она становится уязвима к вирусам.