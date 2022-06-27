Компания «АвтоВАЗ» из-за действия антироссийских санкций была вынуждена временно приостановить разработку новых моделей. На фоне этого все чаще появляются предложения возродить модели, которые ранее пользовались большой популярностью.

Так в Сети появились снимки обновленной “пятнашки”. Напомним, что ее выпуск прекращен в 2012 году. Новый седан ВАЗ-2115 Лада «Самара» 2022 года будет представлен в более современном кузове. Дизайнеры предположили, что у новой Лады будет двигатель на 1,6 литра и механическая коробка передач. От предшественницы новая модель может отличаться переработанной решёткой радиатора, новой головной оптикой, бамперами и задними светодиодными фонарями, которые сменили бы форму и рисунок.

Представители автоконцерна никак не прокомментировали эту новости. Официального подтверждения возвращения старой модели в производство не поступило. При этом многие уверены, что сейчас ВАЗ-2115 Лада «Самара» мог бы пользоваться большой популярностью.