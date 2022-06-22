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Россия может присоединить Приднестровье, так как еще в 2006 году за это высказались жители самопровозглашенной республики. Однако сперва потребуется установить контроль над Одессой, заявил политолог Вадим Трухачев.

Напомним, что в мае было совершено несколько диверсий на территории Приднестровья. Кроме того, украинские ВС организовывали провокации в республике и намереваются продолжать их, чтобы отвлечь внимание России от Донбасса. По мнению Трухачева, присоединение ПМР является вполне реальным, но если не российские войска не займут Одессу, то говорить об этом не будет никакого смысла, приводит слова эксперта издание Regnum.

Напомним также, что о хитрых планах ВСУ под Одессой ранее рассказал военный эксперт Владимир Брутер. Он пояснил, что Киев собирает крупные силы в одесском регионе, чтобы напасть на Приднестровье и вынудить российские войска продолжать специальную операцию уже по его сценарию.

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