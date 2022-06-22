ВСУ формируют крупное вооруженное формирование в районе Одессы, задачей которого станет организация серьезной провокации в Приднестровье. Военный эксперт Владимир Брутер, представляющий Международный институт гуманитарно-политических исследований, уверен, что такой сценарий вполне реален.

По его словам, Киев попытается напасть на Приднестровье, если ВС РФ освободят Николаев и доберутся до Одессы. Кроме того, он может организовать провокацию, чтобы отвлечь подразделения российских войск от Донбасса, где ситуация складывается не в пользу Украины.

«Провокации в Приднестровье в последние недели уже были, и их было много. Будут они и дальше. Никаких сомнений в этом нет», – цитирует Брутера «Московский комсомолец».

Для отвлечения ВС РФ Киев также периодически атакует остров Змеиный, но там его попытки заканчиваются провалами. Впрочем, ВСУ продолжат провокации, чтобы перевести специальную военную операцию в то русло, которое более выгодно Украине, а не России.