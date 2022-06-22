Российские военные установили контроль над стратегически важной частью дороги к Лисичанску и взяли подразделение украинских националистов в «огневой мешок», рассказал портал «Русская весна». Народная милиция ЛНР и ВС РФ замкнули кольцо на подступах к городу, у населенного пункта Горское.

Видеозапись с рассказом представителей Народной милиции о захвате украинского подразделения появился в телеграм-канале «Военкоры Русской весны».

Напомним, что Лисичанск остается единственным крупным населенным пунктом ЛНР, который находится под контролем ВСУ. Однако появление в городе российских военных и вытеснение противника является лишь делом времени. После этого ВС РФ скорее всего займутся боевиками в Авдеевке, которые никак не успокоятся, нанося непрекращающиеся удары по Донецку.