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Независимые дизайнеры опубликовали в Сети рендерные изображения отечественного внедорожника ЗИЛ-131, основой для которого станет платформа Aurus Senat.

Авторы фото считают, что российский внедорожник будет адаптирован для поездок в городских условиях, поэтому отличием от остальных авто подобного класса станут уменьшенные габариты. Солидный вид машине придадут квадратные очертания кузова.

По мнению экспертов, внедорожник будет разрабатываться на протяжении 2022 и 2023 годов. Не исключено, что в качестве силового агрегата в нем используют дизельный двигатель с турбонаддувом, мощностью в 130 л.с. и объемом около 2,2 литра.

Напомним, что ЗИЛ-131 – название модели среднетоннажного грузового авто от завода АЗЛК, который выпускался советским автопромом. Одной из особенностей этой надежной машины была и повышенная проходимость.

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