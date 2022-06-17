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Немецкий Первый канал (ARD) 13 июня заявил, что Майский рынок в Донецке был обстрелян российскими войсками. Но спустя три дня журналисты признали, что распространили лживую информацию и выпустили в эфир опровержение, передает портал Life.ru.

Репортеры объяснили, что информация об обстреле со стороны ВС РФ была неверна. На самом деле удары по рынку, которые безо всякого сомнения являются тяжким военным преступлением, наносила украинская артиллерия.

Напомним, что в результате обстрела четыре человека получили ранения разной степени тяжести. Также атака ВСУ на Майский рынок унесла жизни троих мирных жителей Донецка.

Ранее комбат батальона «Пятнашка» Ахра Авидзба рассказал, что контрбатарейные подразделения ДНР не всегда могут угнаться за украинскими артиллеристами, быстро меняющими позиции. Однако Народная милиция переключилась на подавление промежуточных складов, благодаря чему 16 июня обстрелы Донецка сократились.

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