Украинские боевики используют хитрую тактику обстрелов Донецка, создавая серьезные проблемы защитникам города, заявил командир батальона ДНР «Пятнашка» Ахра Авидзба, передает издание Regnum.

Комбат пояснил, что Донецк – город большой, поэтому националисты наносят удары по одному из направлений и моментально меняют огневую позицию. Подразделения контрбатарейной борьбы не успевают следовать за ними, поэтому с прекращением обстрелов возникли некоторые сложности.

В то же время Народная милиция ДНР нашла подавления промежуточных складов с боеприпасами. Это позволило 16 июня практически полностью предотвратить обстрелы. Ударов по столице ДНР стало гораздо меньше.

Напомним, что Киев от бессилия и неспособности переломить ситуацию на Донбассе, обстреливает Донецк и другие мирные города независимых республик.