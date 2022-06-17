читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Украинские боевики используют хитрую тактику обстрелов Донецка, создавая серьезные проблемы защитникам города, заявил командир батальона ДНР «Пятнашка» Ахра Авидзба, передает издание Regnum.

Комбат пояснил, что Донецк – город большой, поэтому националисты наносят удары по одному из направлений и моментально меняют огневую позицию. Подразделения контрбатарейной борьбы не успевают следовать за ними, поэтому с прекращением обстрелов возникли некоторые сложности.

В то же время Народная милиция ДНР нашла подавления промежуточных складов с боеприпасами. Это позволило 16 июня практически полностью предотвратить обстрелы. Ударов по столице ДНР стало гораздо меньше.

Напомним, что Киев от бессилия и неспособности переломить ситуацию на Донбассе, обстреливает Донецк и другие мирные города независимых республик.

Вам может понравиться

Артамонов рассказал, как ВС РФ отомстят украинским боевикам за варварский обстрел Донецка

Варварские действия ВСУ, обстрелявших мирный Донецк, не останутся без ответа, уверен военный эксперт Александр Артамонов. В интервью изданию «Украина.ру» он рассказал, что союзные силы предпримут необходимые меры, чтобы лишить противника

NI: Киев должен пойти на территориальные уступки, чтобы Украина не исчезла с лица земли

Украина сейчас имеет только один шанс не исчезнуть с карты мира, уверен эксперт американского издания The National Interest Араш Тупчинеджад. Киев должен пойти на уступки России, успехи которой в спецоперации

ВС РФ мощными ракетными ударами поразили цели в Тернопольской и Львовской областях

ВС РФ в рамках демилитаризации Украины нанесли мощные ракетные удары по Тернопольской и Львовской областям. Также военные корреспонденты портала «Русская весна» сообщают о как минимум одном попадании ракеты по объекту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |