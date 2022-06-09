Поклонники легендарного советского «Москвича» с нетерпением ждут его возвращения. Недавно стало известно, что возрождение авто может произойти при помощи одного из китайских производителей.

Независимый дизайнер Никита Чуйко представил фоторендеры своего видения, как мог бы выглядеть “Москвич”, построенный на китайской платформе. В качестве основы он выбрал китайский BYD e2. У такого авто был бы невысокий ценник и простая конструкция.

Электрокар BYD e2 с полузависимой задней подвеской был представлен уже в 2019 году. Это хэтчбек с электромотором мощностью 95 л.с. По размерам он сравним с “Гольфом”.

Эксперты заявляют, что на одной зарядке электрокар BYD e2 может проехать до 360 километров, но на самом деле эта цифра составляет максимум 220 км.

На представленных рендерах автомобиль почти полностью является копией китайской модели. Различия можно заметить только в оформлении переднего бампера и шильдики.