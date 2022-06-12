Частная военная компания «Вагнер» приняла непосредственное участие в штурме Северодонецка. Мало того, ее бойцы регулярно «кошмарили» окопавшиеся в городе силы ВСУ, заходя в населенный пункт еще до подхода российской армии, рассказал военный эксперт Михаил Ходарёнок.

В беседе с изданием “МК” он напомнил, что сейчас боевики ВСУ в Северодонецке удерживают только предприятие «Азот». Важную роль в освобождении Северодонецка сыграли как раз бойцы ЧВК «Вагнер». Они проводили постоянные рейды, в ходе одного из которых уничтожили штаб обороны города, выстроенный по стандартам НАТО.

Ходарёнок напомнил, что данная частная военная компания включает в себя исключительно опытных профессионалов, бывших офицеров, каждый из которых тщательно проверяется перед поступлением на службу в ЧВК. Поэтому она способна решать задачи любой сложности.