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Минобороны РФ подтвердило нанесение удара по Киеву рано утром, 5 июня, а также сообщило, что атака была направлена на вагоноремонтный завод на окраине украинской столицы.

В производственных цехах на территории этого предприятия Киев хранил поставляемую из стран НАТО технику, которая должна была перебрасываться в зону боевых действий. Однако ракетный удар нарушил эти планы. Высокоточные боезаряды превратили танки и другие боевые машины в ненужный обгоревший металлолом.

Кроме того, уничтожены производственные цеха. Это также важно, так как вагоны, с которыми работало предприятие, использовались для транспортировки военных грузов, отправляемых на Украину Западом.

Напомним, что удары наносились с применением высокоточных ракет X-101 и поразили исключительно железнодорожную инфраструктуру не затрагивая жилые дома и кварталы.

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