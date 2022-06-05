Ранним утром 5 июня был нанесен мощный ракетный удар по столице Украины, сообщает портал «Русская весна».

На объектах, которые были выбраны ВС РФ в качестве целей, вспыхнул сильный пожар. Фото и видео возгорания активно публикуют пользователи социальных сетей и мессенджеров, однако о каких именно объектах идет речь, пока не установлено. Генштаб ВСУ лишь сообщил, что поражена военная инфраструктура Киева в Дарницком районе.

Напомним, что 4 июня ВСУ нанесли несколько ударов ракетами «Точка-У» по центру Донецка и по Макеевке. В результате этой бесчеловечной атаки 5 человек погибли, а еще 20 получили ранения разной степени тяжести.

На Украине продолжается спецоперация союзных сил, основные события которой сейчас происходят на Донбассе. ВС РФ окружают Авдеевку и Марьинку, а также устанавливают полный контроль над Северодонецком.