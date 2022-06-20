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Целые подразделения украинской армии отказываются отправляться в зону боевых действий, сообщает Минобороны РФ. Как бойцы, так и офицеры отлично видят некомпетентные действия командования и поэтому предпринимают все возможные меры, чтобы не ехать на фронт.

Так, в 10-й горно-штурмовой бригаде около 100 военнослужащих не захотели подчиняться приказам командования, называя их преступными. Киев принял меры – боевиков задержали и отправили в Полтавскую область, где будет проведено расследование.

Не захотели ехать в зону боевых действий и военнослужащие 14-й механизированной бригады. Это подразделение уже потеряло более 2100 человек, что негативно повлияло на боевой дух остальных. Кроме того, бойцы постоянно жалуются на коррупцию в процессе начисления зарплат, и на неспособность командиров выполнять свои функции.

В 30-механизированной бригаде ВСУ происходит практически то же самое. Офицеры давно подевались неизвестно куда, а рядовые бойцы и сержантский состав всячески уклоняются от участия в боевых действиях.

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