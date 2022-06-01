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Гигантские акулы мегалодоны исчезли с лица земли не только из-за изменения климата. До вымирания их довели большие белые акулы, которые в водах мирового океана плавают и сейчас. К такому выводу пришла группа американских и немецких учёных.

В своём исследовании, результаты которого опубликованы в журнале Nature Communications, специалисты сравнили содержание изотопов цинка в тканях зубов ископаемых акул и современных. По этому элементу можно определить, каким был основной рацион хищников и следовательно, какое место они занимали в пищевой цепочке.

Как оказалось, рацион белой акулы и мегалодонов был схожим. Но более мелкие по сравнению мегалодонами хищники постепенно вытеснили их из пищевой цепи. Ископаемые зубы мегалодонов свидетельствуют также, что со временем эти суперхищники становились всё меньше.

Мегалодон были одними из самых крупных водных хищников за всю историю планеты. Длина такой акулы могла достигать более 15 метров. Белые акулы сейчас достигают в длину не более 6 метров.

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