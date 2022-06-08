Снос исторического здания дома Лапина заинтересовал правоохранительные органы, в связи с чем было возбуждено уголовное дело. Известный петербургский ученый Максим Шугалей, комментируя новость, напомнил, что в городе на Неве проблема бесконтрольного сноса памятников архитектуры носит систематический характер. Социолог требует немедленного решения со стороны властей, которые «продолжают способствовать уничтожению исторического наследия».

«Помимо бездействия в отношении заброшенных, постепенно разрушающихся строений, они решили, не обращая внимания на год постройки и историческую ценность, сносить здания на таких инвестиционно-привлекательных землях», — отметил Шугалей.

Напомним, к ситуации со сносом дома Лапина подключились активисты, организовав акцию, к которой приняли участие дети. Они создали рисунки с историческими зданиями города на Неве.