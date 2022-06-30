У Москвы и Минска хватит и сил, и средств, чтобы доставлять грузы в Калининград без всяких войн и напряжения. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Подробности передает РИА “Новости”.

На встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым Лукашенко отметил, что закрытием транзита Запад уже объявил экономическую войну. Он добавил: “Мы с вами об этом не говорим, а они кричат. Они намекают? Так у нас с Россией достаточно сил и средств, чтобы доставить грузы в Калининград без всяких войн и напряжений”.

Отдельно отметил Александр Лукашенко чрезмерное рвение властей Литвы вводить все новые и новые ограничения против России и Белоруссии. При этом они всё потом пытаются “спихнуть на Евросоюз”, заявляя, что это он принимал решение.

Белорусский лидер добавил: Так там решения принимаются консенсусом. Если видели, что это вредит или может навредить Литве – не голосуйте за это, и решение не будет принято, или примут с какими-то исключениями. Но они впереди паровоза бегут, всегда кричат: “Дави, трави”. В ущерб своему государству. Для меня это неудивительно, я вижу, кто там ратует за такие вещи”.