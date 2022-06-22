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Пленный американский наемник рассказал российским военнослужащим о британском спецназе, который переброшен на Украину. Он пояснил, что это подразделение займется организацией диверсий, включая минирование потенциально опасных химических объектов и промышленных зон, сообщил военный эксперт Алексей Леонков.

Аналитик пояснил, что спецназ SAS, двадцать представителей которого действуют на Украине, сами не подставляют себя под удар. Они лишь организуют разнообразные диверсионные акции. В качестве примера можно привести минирование химических предприятий на Донбассе. Украинские военные не способны настолько профессионально установить боезаряды, в их рядах просто нет специалистов такого уровня, а их обучение занимает много лет.

Спецназ SAS приезжает на Украину под видом «наемников», так как Лондон боится обвинений во вмешательстве в спецоперацию ВС РФ. Такой маленький обман играет на руку России. Так как в случае поимки диверсантов она может поступать с ними как с добровольцами и не идти на уступки Великобритании. Судьбу спецназовцев будет решать суд ДНР либо ЛНР, который, как показывает практика, не склонен церемонится с иностранцами.

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