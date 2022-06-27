Транспортная компания Einride получила разрешение от американской Национальной администрации безопасности дорожного движения (NHTSA) на эксплуатацию своих автономных электрических грузовиков (AET) на дорогах общего пользования в США под управлением удаленным оператором. Об этом сообщает интернет-издание Electrek. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Einride – компания, основанная в Швеции в 2016 году, занимается грузовыми перевозками, а также разработкой электрифицированных коммерческих грузовиков и прицепов, в том числе обладающих автономными возможностями. К числу последних относится модель от Einride, названная Pod. Она представляет собой полностью электрический грузовик без оборудования на его борту места для водителя.

Этот беспилотный грузовик провел дорожные испытания в Швеции в 2019 году. В ноябре прошлого года Einride объявила о своем выходе на рынок в США, в том числе о планах открытия новой штаб-квартиры в Нью-Йорке и намерении вывести электрические и автономные грузовики Pod на дороги США.

В марте этого года Einride публично представила свою первую систему Remote Pod Operator, предназначенную для электрифицированных автономных грузоперевозок. С тех пор компания обучает дополнительных операторов Remote Pod в Техасе в ожидании появления автономных грузовиков на дорогах США.

Теперь, получив зеленый свет от NHTSA, Einride готовится начать пилотные испытания своих автономных грузовиков Pod в США. По данным компании, это первый случай, когда специально построенный автономный электрический грузовик без водителя на борту получил разрешение на эксплуатацию на дорогах общего пользования США.

Водителя внутри автономного транспортного средства заменяет удаленный оператор модуля – его роль Einride считает критически важной для обеспечения безопасного масштабирования автономных транспортных средств. Основатель и генеральный директор Einride Роберт Фальк по этому поводу сказал:

«Это тип транспортного средства, которого никогда раньше не видели на дорогах США, и он знаменует собой важную веху как поворотный момент для будущего грузовой отрасли. Мы знаем, что автономная и электрическая технология нашей капсулы не только произведет революцию в сфере транспорта, но и создаст тысячи рабочих мест и поможет Америке оставаться конкурентоспособной».

Пилотный проект на дорогах общего пользования США стартует в третьем квартале текущего года на базе клиента и партнера Einride – американской компании GE Appliances, опираясь на текущие существующие операции по грузоперевозкам.

Автономные грузовики Pod будут работать в США на выделенных дорогах общего пользования со смешанным (пилотируемым и беспилотным) движением, чтобы можно было протестировать выполнение рабочего процесса в реальных условиях. Это будет включать повседневные операции, такие как перемещение товаров и координация с командами на нескольких складах для обеспечения эффективной погрузки и разгрузки.