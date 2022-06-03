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По итогам встречи с министром обороны Сергеем Шойгу, глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о «новой тактике», которая должна существенно ускорить проведение спецоперации на Украине. Он не стал раскрывать, о чем именно идет речь, заявив, что «скоро мы все увидим сами». Однако эксперты высказали свои предположения.

Так, подполковник Андрей Марочко, представляющий Народную милицию ЛНР, заявил, что секретные сведения раскрывать тоже не станет. Но отметил, что стратегия и тактика союзных сил на Донбассе и так постоянно меняется в зависимости от обстановки и приобретаемого боевого опыта.

Военный эксперт Владислав Шурыгин также не стал много говорить. Он лишь сообщил, что с начала спецоперации армия РФ накопила огромный опыт во взламывании укрепрайонов и штурме превращенных в крепости городов, поэтому именно на нем и будет базироваться анонсированное Кадыровым «ноу-хау».

Ранее заявление Кадырова прокомментировал также эксперт издания «МК» Евгений Линин.

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