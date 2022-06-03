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2 июня глава Чечни Рамзан Кадыров встретился с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. На этой встрече. Помимо других вопросов, обсуждались также некие меры, которые должны ускорить темпы специальной военной операции на Украине. О чем именно идет речь, изданию МК рассказал эксперт Евгений Линин.

Он пояснил, что продвижение российских войск сильно замедляется в городах, где националисты используют мирных жителей в качестве живого щита. Поэтому эффективно мерой станет увеличение числа мобильных групп, способных грамотно и быстро действовать именно в подобных условиях.

Эксперт отметил также, что большой опыт боевых действий в городах имеют бойцы чеченского спецназа, поэтому именно они должны составлять основу таких групп и получать в свое распоряжение любое оружие и специальные средства защиты.

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