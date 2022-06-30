Эксперты компании GLOBAL NCAP доказали, что дешевые седаны бренда Hyundai, произведенные для разных стран, обладают различными показателями безопасности. Такие результаты показали краш-тесты двух дешёвых HYUNDAI для рынков США и Мексики.

В эксперименте участвовали два автомобиля: Hyundai Accent, который производится для США, и Hyundai Grand i10, продаваемый в Мексике.

Два автомобиля столкнулись друг с другом. После этого был проанализирован характер повреждения каждой модели.

В результате столкновения корпус Grand i10 очень сильно повредился. Передняя стойка прогнулась, дверная зона полностью уничтожена, рулевое колесо отодвинулось назад. Эксперты отметили очень высокий риск смертельного исхода.

Hyundai Accent показал себя значительно лучше. Кузов был менее поврежден, а подушки безопасности могли бы спасти пассажиров.