На первом этапе специальной военной операции российские войска отсекли вооруженные формирования ВСУ в Киеве и Днепропетровске от Донбасса. Сейчас сильные и хорошо подготовленные группировки националистов в ЛНР и ДНР окружены, скованы, а в некоторых районах и полностью блокированы, рассказал военный эксперт Геннадий Алехин.

Полковник запаса в интервью изданию «Украина.ру» также рассказал, когда завершится второй этап спецоперации. Его главная цель – это установление контроля над Славянском и Краматорском. И ВС РФ стремительно продвигаются к ее достижению.

Одновременно с этим они ведут боевые действия на Запорожском, Харьковском и Николаевском направлениях, однако несмотря на это ключевые события развиваются именно на Донбассе. После завершения второго этапа действия на других фронтах будут значительно активизированы.