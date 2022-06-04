Говорить о том, что российские ВС удерживают контроль над Лисичанском и Северодонецком еще слишком рано, заявил военный эксперт Владимир Евсеев. Но реальное положение дел в этих городах внушает оптимизм.

Северодонецк представляет собой один из крупнейших населенных пунктов на территории ЛНР с населением более 100 тысяч жителей. Большая его часть действительно перешла под контроль союзных сил. Однако говорить о полной победе можно будет лишь после окончательной зачистки.

В Лисичанске все несколько сложнее. ВС РФ хоть и вошли в город, но до контроля над ним должно пройти какое-то время. Так, сейчас союзные силы начинают окружение Лисичанска, чтобы перерезать снабжение украинским боевикам и не оставить для них возможности выйти из населенного пункта.

В интервью изданию “Украина.ру” эксперт отметил, что темпы операции на Донбассе не слишком высокие, но это вполне нормально. На взятие Попасной ушло почти два с половиной месяца. Если ускорить события, украинские войска от бессилия начнут отыгрываться на гражданском населении – в этом суть преступного режима. Поэтому на освобождение Лисичанска и Северодонецка еще потребуется время.