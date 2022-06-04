читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Говорить о том, что российские ВС удерживают контроль над Лисичанском и Северодонецком еще слишком рано, заявил военный эксперт Владимир Евсеев. Но реальное положение дел в этих городах внушает оптимизм.

Северодонецк представляет собой один из крупнейших населенных пунктов на территории ЛНР с населением более 100 тысяч жителей. Большая его часть действительно перешла под контроль союзных сил. Однако говорить о полной победе можно будет лишь после окончательной зачистки.

В Лисичанске все несколько сложнее. ВС РФ хоть и вошли в город, но до контроля над ним должно пройти какое-то время. Так, сейчас союзные силы начинают окружение Лисичанска, чтобы перерезать снабжение украинским боевикам и не оставить для них возможности выйти из населенного пункта.

В интервью изданию “Украина.ру” эксперт отметил, что темпы операции на Донбассе не слишком высокие, но это вполне нормально. На взятие Попасной ушло почти два с половиной месяца. Если ускорить события, украинские войска от бессилия начнут отыгрываться на гражданском населении – в этом суть преступного режима. Поэтому на освобождение Лисичанска и Северодонецка еще потребуется время.

Вам может понравиться

ВС РФ перебрасывают в Сирию ЗРПК “Панцирь-С1” из-за угроз Эрдогана начать спецоперацию

Российские ВС сразу после угрозы президента Турции Тайипа Эрдогана начать спецоперацию в Сирии начали переброску своих ЗРПК «Панцирь-С1» на авиабазу в Камышлы. Портал «Русская весна» напомнил, что эти зенитно-ракетно-пушечные комплексы

WarGonzo: Бойцы спецназа “Ахмат” под Северодонецком затрофеили китайский миномет 1963 года выпуска

В распоряжении российского спецназа «Ахмат» оказался миномет китайского производства Type 63, который был получен в качестве трофея в боях за Северодонецк. Телеграм-канал WarGonzo заметил, что этот вид вооружения бы разработан

Кадры боя с участием сына британского парламентария переданы следователям

В интернете появились видеозаписи, на которых зафиксированы эпизоды боя с участием сына парламентария из Великобритании Хелены Грант. Ее отпрыск был замечен в сражении, в результате которого погиб боец Росгвардии Адам
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |