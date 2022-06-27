Термин «гипермилинг» (англ. hypermiling) включает ухищрения автомобилистов, благодаря которым они рассчитывают получить максимальную отдачу от каждой расходуемой капли топлива. Доходит до того, что практикуются техники, граничащие с опасностью. Например, вплотную следовать за фурой или автопоездом, чтобы снизить лобовое сопротивление. Если обстоятельства заставят экстренно тормозить, реакции водителя из-за короткой дистанции может и не хватить. При этом несколько безопасных техник гипермилинга работает и помогает экономить деньги.

Откуда корни у гипермилинга

Если обобщить данные по миру, средняя цена за литр бензина в июне 2022 года – 1,98 долларов США. Самый дорогой бензин в северных европейских странах: в Норвегии заправляются по 2,58 доллара, а в Финляндии – по 2,66 доллара. Глядя на текущие цены, прошлогодние цены вспоминаются с приятной ноткой. Но время вспять не повернуть и даже не приостановить, поэтому каждая новая поездка на автозаправочную станцию будет ударять по карману всё сильнее.

Как шины влияют на гипермилинг

Тучи над автомобилистами сгущаются и темнеют быстро, поэтому лайфхаков об экономии горючего в интернете прибавляется и прибавляется. Один из самых эффективных и обоснованных лайфхаков – купить шины с низким сопротивлением качению. У таких покрышек в интернет-магазине autoset.by первым значением в графе «евроэтикетка» стоит буквенная оценка «A» или «B». Если покупать офлайн, скорее всего, евроэтикетка будет наклеена на протектор.

Шины с низким сопротивлением качению также называют топливосберегающими и энергоэффективными. Как их ни назови, суть останется та же: благодаря малому весу, улучшенному теплоотведению и другим новшествам они снижают расход горючего. Тесты на реальных дорогах уточняют, что экономия может достигать 10%. Получается, что пассивными стараниями каждая десятая заправка обойдётся в ноль рублей ноль копеек.

Многие другие советы от гипермилеров требуют водительского участия и решений.

Что ещё предполагает гипермилинг

Как театр начинается с вешалки, так и вылазка по делам начинается с оценки того, нужно ли вообще садиться за руль. Короткую поездку на автомобиле легко заменить прогулкой или поездкой на велосипеде. Вместо пяти минут выйдет десять или пятнадцать, но так куда полезнее для здоровья.

Другие широко тиражируемые рекомендации:

Планировать незнакомые маршруты, чтобы не разбираться на ходу, какой путь наиболее прямой и где нет светофоров через каждую пару сотен метров.

Не забивать багажник на все случаи жизни, то есть облегчить машине ношу.

Если холодно, парковаться по направлению к солнцу, а если стоит жара, искать укромное место в тени. Благодаря этому кондиционер будет требовать энергии намного меньше.

Таким образом, следовать гипермилингу – во многом значит взглянуть на привычное вождение по-новому. Поэтому некоторые водители приобщаются к этому движению даже не столько ради экономии денег, сколько ради интереса.