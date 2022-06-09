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Учёные в очередной раз убедились, что мельчайшие частицы пластика находятся повсюду. Даже в отдалённых от цивилизации точках планеты. Группа новозеландских учёных обнаружила частицы пластика во всех пробах свежевыпавшего снега, который взяли на шельфовом леднике Росса в северной части антарктического континента

Как пишет The Guardian, всего было взято 19 образцов снега. И в каждом из них специалисты обнаружили частицы синтетических материалов. При этом в литре талого снега содержалось около 30 частиц полимеров.

Учёные также определили, что найденные ими частицы микропластика относятся к более чем десятку типов пластмасс. Но преобладал среди них полиэтилентерефталат (ПЭТ) – его применяют для изготовления бутылок и упаковки.

По словам учёных, найденный в Антарктиде микропластик, который туда, скорее всего, занесло ветром, как нельзя лучше свидетельствует о загрязнении окружающей среды человеком. А кроме того, способствует глобальному изменению климата, внося свой вклад в создание парникового эффекта (находясь в атмосфере) и ускоряя таяние ледников (находясь на их поверхности).

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