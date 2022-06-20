Удар высокоточной ракетой «Калибр» по командному пункту ВСУ в населенном пункте Широкая Дача, в результате которого было ликвидировано не менее 50 высокопоставленных генералов – это как раз и есть атака на один из центров принятия решений, рассказал военный эксперт Дмитрий Болтенков.

Он заявил, что потеря такого числа высших офицеров и генералов является весьма болезненной для любой современной армии. Они собрались все вместе в засекреченном командном пункте ради обсуждения какой-то крупной военной операции, однако российская разведка сработала четко и сумела обнаружить столь важный объект, передает издание “Известия”.

По сообщению Минобороны РФ, в Широкой Даче в момент удара проходило совещание командования оперативно-стратегической группы войск «Александрия». На мероприятии присутствовали представители Генштаба, а также командиры соединений и десантно-штурмовых подразделений Николаевского и Запорожского направлений.