читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Ровно через сто дней купюры номиналом 20 и 50 фунтов превратятся в никому не нужную бумагу, поэтому жителей Великобритании призывают проверить свой тайники и «заначки», чтобы своевременно избавиться от этих бумажных денег.

Сара Джон, которая занимает пост главного кассира Банка Англии пояснила, что на протяжении следующих 100 дней купюры в 20 и 50 фунтов можно потратить на какие-либо покупки или разместить в банке на своем личном счете. После их выведения из оборота появятся пластиковые банкноты, которые отличаются от бумажных более надежной защитой от подделок. Кроме того, полимерные материалы служат гораздо дольше бумаги.

Завершается реформа, начатая еще в 2016 году, 30 сентября текущего года. До этой даты обычные банкноты будут выступать в качестве законного платежного средства, поэтому британцы имеют все возможности избавиться от них любым способом, не потеряв свои сбережения.

Вам может понравиться

Уничтожены склады оружия и боеприпасов ВСУ в Чугуеве Харьковской области

Киев на протяжении нескольких недель накапливал запасы оружия и боеприпасов в городе Чугуев Харьковской области. Под склады, разумеется, выделили лучше всего подходящие для этой цели объекты – детские сады и

Над Черным морем замечены патрульные противолодочные корабли ВМС США

За российскими кораблями в Черном море внимательно следил американский противолодочных самолет Boeing P-8 Poseidon, появившийся неподалеку от острова Змеиный. Он постоянно летал по одному и тому же маршруту, проводят разведывательную

Появились кадры уничтожения истребителя МиГ-29 над Киевским водохранилищем

Жители Киевской области смогли снять на мобильный телефон момент уничтожения истребителя МиГ-29 над Киевским водохранилищем. Подробности передает издание Avia.pro. Изначально говорилось о том, что был уничтожен боевой вертолет, но лишь
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |