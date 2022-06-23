Ровно через сто дней купюры номиналом 20 и 50 фунтов превратятся в никому не нужную бумагу, поэтому жителей Великобритании призывают проверить свой тайники и «заначки», чтобы своевременно избавиться от этих бумажных денег.

Сара Джон, которая занимает пост главного кассира Банка Англии пояснила, что на протяжении следующих 100 дней купюры в 20 и 50 фунтов можно потратить на какие-либо покупки или разместить в банке на своем личном счете. После их выведения из оборота появятся пластиковые банкноты, которые отличаются от бумажных более надежной защитой от подделок. Кроме того, полимерные материалы служат гораздо дольше бумаги.

Завершается реформа, начатая еще в 2016 году, 30 сентября текущего года. До этой даты обычные банкноты будут выступать в качестве законного платежного средства, поэтому британцы имеют все возможности избавиться от них любым способом, не потеряв свои сбережения.